المهمة الأخيرة لبرشلونة في الليغا قبل مواجهة سان جيرمان من قبل beIN SPORTS February 13, 2021 14:04 2:38 دقيقة يطمح برشلونة لمواصلة انتصاراته في الليغا، وذلك عندما يستقبل ألافيس في مودٍ سيكون الأخيرَ لفريق كومان، قبل تحدي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان. تقارير إخبارية رونالد كومان برشلونة ديبورتيفو ألافيس -آخر الفيديوهات 0:51 دقيقة يورغن كلوب: "كنا الطرف الأفضل في المباراة" 2:53 دقيقة أتلتيكو يوسع فارق النقاط مع ريال مدريد 2:26 دقيقة الترجي ينجح في تجاوز عقبة تونغيث 4:39 دقيقة ليستر سيتي يزيد من آلام ليفربول 2:41 دقيقة نابولي - يوفنتوس قمة إيطالية على ملعب مارادونا 2:38 دقيقة برشلونة يواجه ألافيس قبل تحدي الأبطال 0:34 دقيقة بايرن ميونيخ يحسم صفقة ضم أوباميكانو 0:28 دقيقة الوحيشي يخلف اليعقوبي في تدريب الإفريقي التونسي 2:46 دقيقة الترجي يتأهب لمواجهة تونغيث في دوري الأبطال 2:56 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين الزمالك ومولودية الجزائر