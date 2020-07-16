متابعة - إيلي المندلق

توّج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على فياريال بهدفين مقابل هدف مساء اليوم الخميس في الجولة 37 ما قبل الأخيرة من المسابقة.

وسجّل هدفي الميرينغي المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقتين 29 و77 من ركلة جزاء وايبورا لفياريال في الدقيقة 83.

وظفر النادي الملكي بلقبه الرابع والثلاثين في تاريخه معززاً رقمه القياسي بعد أن نجحت كتيبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في الفوز بالمباراة العاشرة توالياً منذ استئناف الليغا بعد التوقف نتيجة جائحة كورونا.

اللقب هو الحادي عشر لزيدان مع ريال مدريد في مختلف المسابقات والثاني في الدوري بعد موسم 2016-2017 في 209 مباراة أي بمعدل لقب لكل 19 مباراة.

وقبل الجولة الأخيرة يوم الأحد المقبل، تصدر ريال مدريد الترتيب برصيد 86 نقطة بفارق 7 نقاط عن حامل اللقب في الموسمين الماضيين برشلونة الذي سقط بصورة مفاجئة على ملعبه أمام أوساسونا (1-2).

التغطية المباشرة

د 90+7 - نهاية المباراة بفوز ريال مدريد على فياريال 2-1. الريال بطل الليغا للمرة الرابعة والثلاثين!

د 90+5 - غووووووووووووووووووووول لريال مدريد يسجله أسينسيو بعد تمريرة من نجم المباراة بنزيمة! لكن الحكم يلغي الهدف بعد العودة لتقنية المساعدة بالفيديو (فار) واحتساب لمسة يد على بنزيمة.

- الحكم يحتسب 6 دقائق إضافية وريال مدريد يعاني في الدقائق الأخيرة وكورتوا يتدخل مجدداً لإنقاذ فريقه في الدقيقة 93 !

د 87 - فرصة لفياريال ! كاد سفيان تشاكلا أن يعادل النتيجة من تسديدة قوية لكنالكرة علت مرمى كورتوا!

د 84 - زيدان يدفع بإيسكو مكان مودريتش وبفالفيردي مكان كروس.

د 83 - هدفففففففففففففف لفياريال ! رأسية قوية من فيسنتي ايبورا في شباك تيبو كورتوا! فياريال يقلّص الفارق.

د 81 - فرصة لريال مدريد!! كرة قوية يسددها توني كروس من حوالي 25 متراً على العارضة!!

- بنزيمة يعزز رصيده إلى 21 هدف في الليغا!

د 77 - غووووووووووووووووووووووول لريال مدريد! بنزيمة يعيد ركلة الجزاء ويسدد بقوة في الزاوية اليمنى للحارس!

د 74 - راموس ينبري للتسديد ويمرر على يمينه لبنزيمة الذي يسكن الكرة الشباك، لكن الحكم يقرر إعادة الركلة لأن بنزيمة كان داخل منطقة الجزاء.

د 73- ركلة جزاء للريال. خطأ من تشاكلا على راموس داخل المنطقة والحكم يتردد ثم يمنح الركلة.

د 69 - كورتوا يعود إلى مرماه، مع تبقي حوالي 20 دقيقة على نهاية المبارة، والملكي يقترب أكثر وأكثر من اللقب الرابع والثلاثين.

د 64 - الحكم يشهر البطاقة الصفراء في وجه تشافي كينتيا لتدخله العنيف على الحارس كورتا الذي يبدو مصاباً برأسه.

- في كامب نو، برشلونة يعادل النتيجة أمام أوساسونا عبر ليونيل ميسي (د 62).

د 63 - تبديلان آخران في فياريال. دخول فيسنتي ايبورا مكان مانو مورلانيس وسانتي كازورلا مكان موي غوميز.

د 62 - زيدان يدفع بفينيسيوس جونيور مكان رودريغو، وبماركو أسينسيو مكان ايدين هازار.

د 62 - بطاقة صفراء للوكا مودريتش.

د 54- فرصة لريال مدريد! كارفاخال يراوغ مدافعي فياريال بمهارة داخل منطقة الجزاء ويصوب بقدمه اليسرى الكرة على المرمى لكن الحارس أسينخو يتصدى ببراعة مجنباً فريقه هدفاً ثانياً!

د 50 - الحكم يشهر البطاقة الصفراء في وجه دانيال كارفاخال.

- الملكي كما أنهى الشوط الأول يستهل الثاني مستحوذاً على الكرة.

- جيرار مورينو يلعب وحيداً في المقدمة منذ مطلع الشوط الثاني.

د 46 - تبديلان في صفوف فياريال. دخول برونو سوريانو مكان روبن بينا، وخافيير اونتيفيروس مكان سامويل شوكويزي.

- انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد على فياريال بهدف دون مقابل. أمام الريال 45 دقيقة أخرى للمحافظة على النتيجة والفوز باللقب للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخ النادي، مع العلم بأن النتيجة لم تتغير في الكامب نو حيث انتهى الشوط الأول بتقدم أوساسونا على برشلونة بهدف دون مقابل.

- الهدف أراح الميرينغي كثيراً، في المقابل لم يتمكن لاعبو فياريال من صنع أي فرصة على مرمى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

- برشلونة ما زال متأخراً على ملعبه وريال مدريد يسبقه بسبع نقاط في هذه الأثناء.

د 31 - الحكم يشير إلى أول استراحة في المباراة.

- بنزيمة سجلّ هدفه رقم 20 في الدوري !

د 29 - بنزيمة يفتتح التسجيل!! هدفففففففففففففف لريال مدريد! خطأ في التمرير بين لاعبي فياريال وكاسيميرو يستغل الموقف ويمرر للكرواتي لوكا مودريتش الذي انطلق بالكرة ومررها زاحفة ودقيقة للفرنسي الذي قهر الحارس أسينخو بتسديده الكرة بين قدميه.

د 25 - لاعبو ريال مدريد يواصلون الضغط العالي ومحاولة الاختراق من الناحية اليسرى. سيطرة شبه مطلقة للأبيض الملكي على مجريات المباراة.

د 18 - المغربي سفيان تشاكلا يٌعاقب ببطاقة صفراء بعد خطأ على هازار.

د 17 - برشلونة متأخر في هذه الأثناء بهدف على أرضه أمام أوساسونا! النتيجة تخدم النادي الملكي..

د 16- فرصة لريال مدريد! حارس فياريال يتصدى ببراعة لتسديدة الكرواتي لوكا مودريتش من خارج منطقة الجزاء! الضغط يزداد على فياريال.

د 15 - ضغطٌ عالٍ من لاعبي ريال مدريد ومحاولات مستمرة لاختراق دفاع الخصم، وتسديدة من كريم بنزيمة من الجهة اليسرى لم تشكل خطراً على مرمى فياريال.

د 10 - أصحاب الأرض هم الأفضل منذ انطلاق المواجهة ومحاولات مستمرة على مرمى الحارس سيرخيو اسينخو، لكن الفرص الحقيقية غائبة حتى الآن.

- الحكم أليخاندرو هيرنانديز يعلن انطلاق المباراة من استاد ألفريدو دي ستيفانو الخالي من الجماهير.

- هذه المباراة رقم 40 بين الفريقين في تاريخ الدوري الإسباني. ريال مدريد فاز 22 مرة مقابل 4 انتصارات لفياريال.

- زيدان أشرك اليوم كل من البلجيكي ادين هازار والبرازيلي رودريغو مكان فالفيردي وإيسكو.

- المهمة لن تكون سهلة على رجال المدرب الفرنسي أمام فياريال صاحب المركز الخامس الذي فاز في 6 مباريات من أصل 9 منذ عودة الدوري بعد التوقف.

- تعادل أو خسارة برشلونة أمام أوساسونا سيضمن اللقب لريال مدريد الليلة بصرف النظر عن نتيجة ريال مدريد، لأن الفارق بين الملكي وبرشلونة 4 نقاط ولن يكون باستطاعة الأخير اللحاق به في المرحلة الأخيرة الأحد القادم.

- ريال مدريد يملك مصير تتويجه بيده الليلة. الفوز على ضيفه فياريال سيجعله بطلاً للدوري الإسباني للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخه والثانية تحيت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي قاده للفوز بلقب الليغا في موسم 2016-2017.

تشكيلة ريال مدريد

تشكيلة فياريال

¡Once inicial del Submarino en el #RealMadridVillarreal 💪! ¡Estos son los futbolistas que se enfundarán la grogueta desde el inicio 💛! pic.twitter.com/VhLnrbRKW8 — Villarreal CF (@VillarrealCF) July 16, 2020

- مرحباً وأهلاً بالجميع إلى هذه التغطية المباشرة لمباراة ريال مدريد وفياريال ضمن المرحلة 37 ما قبل الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.