المغربي ياسين بونو يدخل تاريخ الدوري الإسباني من قبل beIN SPORTS May 31, 2022 18:19 2:47 دقيقة دخل النجم المغربي ياسين بونو تاريخ الدوري الإسباني، بعد أن أحرز جائزة ثامورا كأقل حراس البطولة استقبالا للأهداف على مدار الموسم. جائزة هي الأولى لأحد حراس المرمى العرب كما أنها الأولى لناديه إشبيلية على الإطلاق. تقارير إخبارية الدوري الإسباني إشبيلية ياسين بونو -آخر الفيديوهات 3:26 دقيقة بلماضي يتحدّث عن قائمة الجزائر لتصفيات "كان 2023" 2:47 دقيقة المغربي ياسين بونو يدخل تاريخ الدوري الإسباني 3:34 دقيقة موسم رائع للمحترفين العرب في كرة القدم الإنكليزية 0:29 دقيقة رومان سايس يعلن رحيله عن صفوف وولفرهامبتون 0:19 دقيقة غوف تبلغ نصف نهائي رولان غاروس 0:44 دقيقة توتنهام يعلن تعاقده مع بيريشيتش 0:46 دقيقة الإيطالية تريفيسان إلى نصف نهائي رولان غاروس 1:02 دقيقة رابطة البرميرليغ تحذّر الجماهير من اجتياح الملاعب 0:57 دقيقة سكالوني: "إيطاليا خصم كبير" 0:52 دقيقة دي بروين ينتقد بطولة دوري الأمم الأوروبية