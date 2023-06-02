السعادة تغمر جوردي ألبا من قبل beIN SPORTS June 2, 2023 12:16 0:53 دقيقة عبّر جوردي ألبا لاعب برشلونة عن سعادته الكبيرة بالحفاوة التي لقيها من قبل المشجعين أثناء وداعه في الكامب نو بعد مباراة ريال مايوركا. تقارير إخبارية جوردي ألبا الدوري الإسباني برشلونة -آخر الفيديوهات 0:43 دقيقة احتفالات متواصلة لإشبيلية بلقب الدوري الأوروبي 3:27 دقيقة قمّة مرتقبة بين باريس سان جيرمان ونانت 1:09 دقيقة تفينتي يتغلّب على هيرينفين 2:55 دقيقة ليغ 2: الجولة الأخيرة محطّ الأنظار 0:53 دقيقة السعادة تغمر جوردي ألبا 3:13 دقيقة بنزيمة يفنّد شائعات مغادرته لريال مدريد 2:46 دقيقة دنفر يتخطّى ميامي بفضل تألّق يوكيتش 1:46 دقيقة سفيان أمرابط: "أنا جاهز لنهائي دوري المؤتمر" 0:47 دقيقة أوروغواي تتجاوز غامبيا وتبلغ ربع النهائي 0:28 دقيقة مانشستر سيتي يحتفي برياض محرز