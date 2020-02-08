

وبفوزه الرابع تواليا، ابتعد خيتافي بفارق 3 نقاط عن إشبيلية الرابع والذي يحل على سلتا فيغو وصيف القاع الأحد.

وكان المهاجم المخضرم خورخي مولينا رجل المباراة بتسجيله الهدفين الأول والثاني (58 و67) وأضاف خايمي ماتا الثالث (87).

وأصبح مولينا (37 عاما و292 يوما) ثاني أكبر لاعب في الألفية الثالثة يسجل ثنائية في الليغا، بعد خواكين (38 عاما و140 يوما) لاعب ريال بيتيس في مرمى أتلتيك بلباو هذا الموسم.

وسدد لاعبو خيتافي 22 مرة على مرمى فالنسيا الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد الإيطالي أليساندرو فلورنتسي (78)، وهو أكبر رقم لهم في الدوري منذ 2012.

وبدأ الفريق الواقع في ضاحية العاصمة مدريد يفرض نفسه كأحد المرشحين للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.