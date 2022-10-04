الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 7 October 4, 2022 12:45 4:03 دقيقة نقدم لكم أفضل خمسة أهداف سُجّلت في الجولة السابعة من الدوري الإسباني. الدوري الإسباني أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 0:37 دقيقة بورتو يستضيف باير ليفركوزن وعينه على النقاط الثلاث 0:45 دقيقة أتليتيكو مدريد في اختبار صعب على أرض كلوب بروج 2:09 دقيقة انطلاق النسخة الثامنة من قمة أكاديمية أسباير 4:03 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 9 0:41 دقيقة سبورتينغ يأمل مواصلة عروضه القوية 4:03 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 7 3:02 دقيقة ليفربول يواجه رينجرز للتعافي 2:34 دقيقة بايرن يستقبل فيكتوريا بلزن في موقعة بالمتناول 0:35 دقيقة آينتراخت فرانكفورت يسعى لتجاوز عقبة توتنهام 3:18 دقيقة آياكس ينشد الفوز من بوابة نابولي