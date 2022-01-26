الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 22 من قبل beIN SPORTS January 26, 2022 18:25 3:48 دقيقة نقدم لكم أفضل خمسة أهداف سُجّلت في الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني لكرة القدم. الدوري الإسباني أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 0:25 دقيقة جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 0:57 دقيقة المنتخب المصري يطيح بالكوت ديفوار بركلات الترجيح 3:48 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 22 3:25 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 22 3:30 دقيقة الدوري الإنكليزي: أفضل 5 أهداف - الجولة 23 3:04 دقيقة العراق يواجه صعوبات كبيرة قبل مواجهة إيران 2:20 دقيقة لقاء حصري مع جاك ويلشير 4:06 دقيقة آخر استعدادات منتخب مصر قبل مواجهة الـ"الأفيال" 16:08 دقيقة مدفيديف يتخطى أوجيه-ألياسيم ويصعد إلى نصف النهائي 0:26 دقيقة المنتخب القطري يتأهل لبطولة العالم لكرة اليد 2023