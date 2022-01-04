الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 19 من قبل beIN SPORTS January 4, 2022 18:56 3:50 دقيقة نقدم لكم أفضل خمسة أهداف سُجّلت في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم. الدوري الإسباني أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 0:46 دقيقة سانيه وأوباميكانو مصابان بفيروس كورونا 1:43 دقيقة تعادل الدحيل مع الخور وفوز غالٍ لأم صلال 3:50 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 19 3:05 دقيقة الدوري الإنكليزي: أفضل 5 أهداف - الجولة 21 0:40 دقيقة يوفنتوس منزعج من محاولات برشلونة التعاقد مع موراتا 0:43 دقيقة مستثمر جديد يستحوذ على غالبية أسهم "ساوثهامبتون" 0:53 دقيقة إصابة الدولي التونسي سيف الدين الجزيري بكورونا 0:34 دقيقة موناكو يعلن تعيين البلجيكي كليمان مدرباً له 1:04 دقيقة لوكاكو ضمن قائمة تشيلسي لمواجهة توتنهام 0:29 دقيقة بشيكتاش يعلن إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا