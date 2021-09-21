الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة الخامسة من قبل beIN SPORTS September 21, 2021 17:26 3:35 دقيقة لقد شهد الأسبوع الخامس من الدوري الإسباني تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. الدوري الإسباني أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 4:12 دقيقة ليفربول يتخطى نوريتش بسهولة ويبلغ الدور الرابع 0:23 دقيقة العربي يتغلّب على السيلية 4:16 دقيقة سواريز يقود أتلتيكو لانتزاع فوز صعب من خيتافي 0:38 دقيقة مباراة مرتقبة بين بالميراس وأتلتيكو مينيرو 0:49 دقيقة "فيفا" يعاقب المجر بمباراة خلف أبواب موصدة 3:35 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة الخامسة 1:47 دقيقة استاد الثمامة... تصميم يعبر عن التراث القطري 0:53 دقيقة ليفربول يواجه نوريتش مجدداً 0:37 دقيقة الإصابة تحرم سان جيرمان من خدمات ميسي أمام ميتز 0:56 دقيقة مانشستر سيتي يستهل حملته بمواجهة ويكومب ووندررز