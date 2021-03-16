الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 27 March 16, 2021 15:00 4:03 دقيقة الدوري الإسباني أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 0:22 دقيقة إنتر يعلن إصابة دامبروزيو بفيروس كورونا 4:03 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 27 2:56 دقيقة مباراة الزمالك والترجي – التغطية الخاصة 0:46 دقيقة الأهلي ينتفض أمام فيتا كلوب 4:05 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 28 0:33 دقيقة رسمياً عودة إبراهيموفيتش إلى صفوف المنتخب السويدي 0:40 دقيقة ملعب الفيلودروم يتحوّل إلى مركز تلقيح ضد كورونا 3:21 دقيقة مولودية الجزائر يستقبل تونغيت في مباراة مصيرية 2:56 دقيقة الزمالك يبحث عن التمسك بحظوظه من بوابة الترجي 3:36 دقيقة تعاطف كبير مع دي ماريا وماركينيوس