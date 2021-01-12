الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 18 January 12, 2021 14:31 3:40 دقيقة أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 2:52 دقيقة السد للاقتراب من اللقب والدحيل لإحياء المنافسة 3:26 دقيقة قمة مؤجلة ساخنة لأتلتيكو مدريد للابتعاد في الصدارة 3:42 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 17 3:40 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 18 0:36 دقيقة إيسنر يودّع بطولة ديلراي بيتش 0:38 دقيقة سابالينكا إلى نهائي بطولة أبوظبي 0:33 دقيقة الرجاء إلى نهائي كأس العرب للأندية 0:41 دقيقة ألافيس يعلن إقالة مدربه بابلو ماشين 0:48 دقيقة أوزيل غير نادم "إطلاقا" على قرار انتقاله للآرسنال 0:44 دقيقة هويسكا يقيل مدربه ميتشل