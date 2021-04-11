ورفع سوسييداد رصيده إلى 47 نقطة في المركز الخامس مؤقتاً، فيما يحتل فالنسيا المركز الثالث عشر مع 34 نقطة.

وبدأ نادي "الخفافيش" المباراة مهدراً ركلة جزاء سددها كارلوس سولير بجانب القائم (29).

وتقدم سوسييداد عبر أندر غيفارا بتسديدة زاحفة بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء على يسار الحارس جاومي دومينيك (33).

وضاعف الضيف النتيجة بفضل المهاجم السويدي ألكسندر إيساك مستفيداً من خطأ في وسط الملعب، فتوغل داخل المنطقة وسدد أرضية زاحفة معاكسة للحارس دومينيك (45+1).

وانتفض فالنسيا في الشوط الثاني، فسجل بداية بفضل الدنماركي دانيال واس في الدقيقة 60 من ركلة جزاء، قبل أن يدرك التعادل برأسية من البرازيلي غابريال باوليستا (73).

وأكمل فالنسيا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مهاجمه الأوروغوياني ماكسيميليانو غوميس غونساليس في الدقيقة 80 إثر نيله بطاقتين صفراوين في غضون دقيقتين.

وفي مباراة ثانية، أوقف أوساسونا سلسلة انتصارات مضيفه فياريال بفوزه عليه 2-1.

وعاد أوساسونا إلى سكة الانتصارات بعد أربع مباريات توالياً لم يتمكّن خلالها من الفوز، منها ثلاثة تعادلات في الثلاث الاخيرة، وتحديداً منذ خسارته أمام برشلونةز

وتعتبر هذه الخسارة ضربة معنوية لرجال المدرب أوناي إيمري الذي كان قرر اراحة بعض كوادره الأساسية في اللقاء المحلي، قبل استحقاقه الأوروبي في إياب ربع نهائي "يوروبا ليغ" أمام دينامو زغرب الكرواتي، حيث وضع قدماً في نصف النهائي بالفوز عليه 1-صفر في كرواتيا.

وتقدّم الضيوف عبر جون مونكايولا في الدقيقة 64، قبل أن يعادل فياريال عبر النيران الصديقة بعدما حول القائد دافيد غارسيا الكرة خطأ في مرمى فريقه (70). قبل أن يسجل أوساسونا بعد أربع دقائق هدف الفوز بفضل مهاجمه الكرواتي أنتي بوديمير.

وتجمد رصيد فياريال عند 46 نقطة في المركز السابع، فيما رفع أوساسونا رصيده إلى 34 في المركز 14.





