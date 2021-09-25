وحافظ ريال مدريد على صدارة الليغا بـ17 نقطة فيما يأتي فياريال في المركز العاشر مؤقتاً بـ8 نقاط.

وكانت مواجهة ريال مدريد أمام ضيفه فياريال هي المباراة رقم 800 لكارلو أنشيلوتي كمدرب في الدوريات الـ5 الكبرى.

مباراة ريال مدريد وفياريال - التفاصيل والأحداث

نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

83: الحارس الأرجنتيني رولي ينقذ شباكه من هدف محقق

75: فينيسيوس يحاول رفع الكرة بالحارس من مسافة بعيدة إلا أن محاولته كانت بعيدة

فياريال يواصل مسلسل اهدار الفرص

55: الهولندي يواصل ازعاج حصون ريال مدريد، دانجوما في التصويب والحارس البلجيكي في المكان المناسب.

50: رأسية ميليتاو أضاعت طريقة الشباك

عودة المباراة في شوطها الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

38: دانجوما يراوغ ويصوب لكن كرته تمر فوق المرمى.

فياريال يقدم في مباراة رائعة أمام ريال مدريد الذي يلعب في معقله وأمام جماهيره.

23: رودريغو يرسل كرة في شكل عرضية لكنها كادت أن تغالط حارس فياريال.

13: الهولندي أرنوت دانجوما راوغ مدافعي والريال وحاول اسكان الكرة في الزاوية البعيدة لكن براعة كورتوا تبقى على الشباك نظيفة.

12: بنزيمة يسدد كرة قوية لكن مسارها يتغير نحو الركنية

08: في هذه الأثناء ريال مدريد يضع لاعبي فياريال في مناطقهم ويحاول من تسديدة مودريتش لكن التمركز الجيد للضيوف حال دون وصول الكرة للشباك.

06: فياريال يستهل المواجهة بشكل جيد محاولاً الضغط على حصون أصحاب الأرض.

بداية المباراة على أرضية ملعب سانتياغو بينابيو بقيادة الحكم خيسوس خيل مانزانو

التشكيلة الأساسية

ريال مدريد



فياريال