التحكيم في الدوري الإسباني... جدل لا نهاية له من قبل beIN SPORTS July 7, 2020 14:38 2:01 دقيقة أصبح التحكيم في الدوري الإسباني محور جدل لا نهاية له.. وذلك مع ظهور حالات في كل جولة تثير الجدل أكثر فأكثر.. سيما بين المتنازعين المُتنافسين على اللقب ريال مدريد وبرشلونة. -آخر الفيديوهات 1:04 دقيقة فليك يتحدث عن الاستراحة بعد الفوز بالثنائية 3:58 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 34 4:06 دقيقة الدوري الإنكليزي: أفضل 5 أهداف - الجولة 33 2:01 دقيقة التحكيم في الدوري الإسباني... جدل لا نهاية له 0:37 دقيقة سيتيين يتحدث عن غريزمان ومعاييره الخاصة في التقييم 1:56 دقيقة أوكامبوس يقود إشبيلية لتعزيز موقعه بفوز على إيبار 2:53 دقيقة مورينيو يعلّق على مشادة لوريس وسون 1:12 دقيقة ماذا قال لوريس عن المشادة مع زميله سون؟ 2:21 دقيقة توتنهام يهزم إيفرتون ويعزز حظوظه الأوروبية 0:33 دقيقة برشلونة لم يقم بأية حملة تشويهية