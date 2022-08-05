ملعب الكامب نو احتضن مراسمَ تقديم الوافد البولندي، بحضور رئيس النادي جوان لابورتا، كما حضرت جماهير النادي الكاتالوني في مدرجاتِ الملعب للترحيب بنجمِها الجديد.



هذا وعبر ليفاندوفسكي في المؤتمر الصحفي، عن سعادته الكبيرة وفخره بالانضمام للنادي الكتالوني، مؤكداً تطلعه لتقديم أفضل ما لديه فوق الميدان.

