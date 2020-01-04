اختبار صعب لريال مدريد أمام خيتافي من قبل beIN SPORTS January 4, 2020 13:03 1:26 دقيقة يخوض ريال مدريد مباراة صعبة أمام مضيفه خيتافي ضمن المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم. تقارير إخبارية ريال مدريد خيتافي -آخر الفيديوهات 2:21 دقيقة أتلتيكو مدريد يستقبل ليفانتي وعينه على نقاط الفوز 0:47 دقيقة بداية موفقة لزلاتان إبراهيموفيتش مع ميلان ! 0:52 دقيقة إريكسن على أعتاب الانتقال لـ"إنتر ميلان" 1:26 دقيقة اختبار صعب لريال مدريد أمام خيتافي 0:26 دقيقة بيع أكثر من 50 ألف تذكرة لمباراة ميلان وسمبدوريا 1:39 دقيقة تقنية الـVAR تثير الجدل خلال مباريات البوكسينغ داي 2:06 دقيقة سيطرة باريسية على النصف الأول من الدوري الفرنسي 0:29 دقيقة أنشيلوتي: "ليفربول فريق رائع" 0:42 دقيقة الحارس نوبل ينضم إلى صفوف بايرن في نهاية الموسم 2:46 دقيقة تفوق فرنسي وياباني وأرجنتيني في الـ"ATP cup"