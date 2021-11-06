

وقال برشلونة على تويتر فجر السبت "حان الوقت للعودة إلى المنزل. أهلاً وسهلاً بك تشافي"، مضيفاً بصحبة فيديو لتشافي خلال توديعه "كامب نو" في 2015 "لم يكن أبداً وداعاً، بل نراك لاحقاً".

وكشف النادي الكاتالوني في بيان "توصّل برشلونة إلى اتفاق مع تشافي ليصبح مدرب الفريق الأول لبقية الموسم الحالي وموسمين آخرين. ترك تشافي الذي تأسس (كروياً) في فريق الشباب ببرشلونة، ناديه الحالي السد القطري بعد محادثات أجريت خلال الأيام القليلة الماضية مع مالكي النادي".

وكشف "من المتوقع أن يصل تشافي إيرنانديث إلى برشلونة في نهاية هذا الأسبوع وأن يتم تقديمه الاثنين 8 تشرين الثاني/نوفمبر كمدرب جديد لفريق برشلونة الأول في حدث مفتوح أمام الجمهور في كامب نو"، مشيراً إلى أن ابن الـ41 عاماً سيعقد مؤتمراً صحافياً بعد ذلك.

It was meant to be.

Welcome home. pic.twitter.com/gdGdFedk7t — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 6, 2021

وترك تشافي برشلونة في 2015 للدفاع عن ألوان السد القطري قبل أن يصبح لاحقاً مدرباً له، وذلك بعدما حمل قميص النادي الكاتالوني في 767 مباراة وتوج معه بلقب الدوري الإسباني ثماني مرات ودوري أبطال أوروبا أربع مرات.

ووصف برشلونة تشافي بـ"أحد أعظم لاعبي خط الوسط في التاريخ، وقد ساعد في إعادة تعريف الفن بعقله الإبداعي، تمريره الدقيق وقدرته الرائعة على قراءة اللعبة"، مرحباً بعودة "الأسطورة المطلقة".

وأفاد مصدر مطلع واكب المفاوضات أن تشافي غادر الدوحة عبر مطار حمد الدولي بصحبة نائب رئيس برشلونة رافاييل يوستي والمدير الرياضي ماتيو أليماني اللذين أشرفا على المفاوضات مع السد، إضافة إلى طاقمه التدريبي وعائلته، على أن يصل كاتالونيا في الساعة الواحدة بالتوقيت المحلي.