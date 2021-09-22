القرار جاء بعد طرد المهاجم البرتغالي في مباراة فريقه السّابقة أمام أتليتيك بلباو بعد دخوله الملعب بـ18 دقيقة وذلك لتلفُّظه بعبارات غير لائقة تجاه حكم اللّقاء حيث قرّر الحكم خيسوس خيل معاقبة فيليش بالبطاقة الصفراء بسبب ضربه لاعب بلباو على الرَّغم من أنّ الخطأ احتُسب لمصلحة اللاّعب البرتغالي الأمر الذي لم يتقبّله فيليش فوصف الحكم بالمجنون ليُشهِر خيـل البطاقة الصفراء الثانية.

