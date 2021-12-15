إصابة مودريتش ومارسيلو بـ"كوفيد-19" من قبل beIN SPORTS December 15, 2021 13:02 0:36 دقيقة أعلن ريال مدريد الإسباني عن إصابة نجمه الكرواتي لوكا مودريتش ولاعبه البرازيلي مارسيلو بفيروس كورونا "كوفيد-19". Official Announcement#RealMadrid — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) December 15, 2021 مارسيلو الدوري الإسباني ريال مدريد لوكا مودريتش -آخر الفيديوهات 0:47 دقيقة مباراة تونس ومصر| معلومات البث المباشر 0:36 دقيقة إصابة مودريتش ومارسيلو بـ"كوفيد-19" 2:41 دقيقة أغويرو يعتزل كرة القدم بسبب مشاكل في القلب 0:42 دقيقة مباراة قطر والجزائر – التغطية الخاصة 0:28 دقيقة مفاجأة رائعة لمشاهدي beIN SPORTS 4:13 دقيقة المنتخب التونسي يستعد لمواجهة المنتخب المصري 1:58 دقيقة منتخب مصر يتأهب لمواجهة تونس في الديربي المرتقب 4:55 دقيقة مباراة مرتقبة بين قطر والجزائر 2:03 دقيقة المنتخب القطري ينهي استعداداته لمواجهة الجزائر 0:49 دقيقة كوري يصبح البطل المطلق للرميات الثلاثية