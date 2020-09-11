إصابة فاتي في تدريبات برشلونة من قبل beIN SPORTS September 11, 2020 15:53 0:21 دقيقة أعلن نادي برشلونة عبر حسابه على تويتر عن اصابة لاعبه الواعد انسو فاتي أثناء التدريبات. تقارير إخبارية الدوري الإسباني برشلونة أنسو فاتي -آخر الفيديوهات 0:33 دقيقة الـ"كونميبول" يرفع عقوبة الإيقاف عن ميسي 0:39 دقيقة آينتراخت فرانكفورت يتعاقد نهائياً مع سيلفا 0:40 دقيقة بيانيتش يحط الرحال في إسبانيا 0:21 دقيقة إصابة فاتي في تدريبات برشلونة 0:43 دقيقة فولهام يتعاقد رسمياً مع الهولندي كيني تيتي 0:45 دقيقة ولفرهامبتون يعرض على سانتو تجديد عقده 1:11 دقيقة أرسنال يكافئ أرتيتا بمنصب مميز 0:57 دقيقة ليدز يونايتد يجدد تعاقده مع بييلسا 0:34 دقيقة لقب زوجي الرجال من نصيب بافيتش وسواريس 0:27 دقيقة محمد الشلهوب نجم الكرة السعودية يعلن اعتزاله