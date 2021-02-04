وبدأ روبرتو أساسيًا في المباراة التي عاد فيها برشلونة من تأخر بهدفين نظيفين أمام غرناطة الأربعاء الى فوز 5-3 بعد التمديد ليبلغ نصف نهائي كأس إسبانيا، لكنه خرج في الدقيقة 56 بسبب آلام في فخذه.

وغاب الدولي الإسباني عن المنافسات منذ المباراة ضد أتلتيكو مدريد في الليغا في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت بسبب إصابة مماثلة.

ولم يحدد النادي الكاتالوني فترة غيابه إلا أنه من المتوقع أن يبتعد لشهر على الأقل.

وكان روبرتو (28 عامًا) عاد إلى الملاعب في الدوري المحلي الأحد عندما دخل بديلاً في الفوز 2-1 على اتلتيك بلباو.





