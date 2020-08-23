كتب النادي الكاتالوني في بيان أن بيانيتش (30 عاماً) المنتقل من يوفنتوس الايطالي في نهاية حزيران/يونيو الماضي "ثبتت اصابته السبت بعد أن عانى من بعض الانزعاج. اللاعب بصحة جيدة ومعزول في المنزل". وتابع "لهذا السبب، لن يسافر اللاعب إلى برشلونة قبل 15 يوماً للانضمام إلى الفريق".

وكان بيانيتش انتقل الى برشلونة مقابل 60 مليون يورو مع 5 ملايين من الحوافز، في صفقة شهدت انتقال لاعب الوسط البرازيلي أرتور في الاتجاه المعاكس لقاء 72 مليون يورو إضافة إلى عشرة ملايين من الحوافز والمكافآت.

وأشارت الصحف الاسبانية أن بيانيتش كان في إجازة في إيطاليا.

وهذه ثالث اصابة بكورونا في برشلونة، بعد المدافعين الفرنسيين صامويل أومتيتي وجان-كلير توديبو.





