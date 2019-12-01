واصل إشبيلية نتائجه الجيدة على الصعيدين المحلي والقاري بفوزه الصعب على ضيفه ليغانيس 1-صفر الأحد في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع النادي الأندلسي رصيده الى 30 نقطة في المركز الثالث.

واستحق إشبيلية فوزه الثامن وتحقيق ثأره من ليغانيس الذي أذله الموسم الماضي في معقله "رامون سانشيس بيسخوان" حين اكتسحه بثلاثية نظيفة، إذ كان الطرف الأفضل منذ الثانية الأولى وحاصر ضيفه في منطقته إلا أن رجال المدرب جولن لوبيتيغي عجزوا عن الوصول الى الشباك في الدقائق الـ45 الأولى.

لكن الفرج جاء للنادي الأندلسي، الفائز بمبارياته الخمس في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" وآخرها الخميس على قره باغ الأذربيجاني (2-صفر)، في بداية الشوط الثاني حين نجح البرازيلي دييغو كارلوس في منحه التقدم بعد أن سقطت الكرة أمامه إثر ركلة ركنية عجز دفاع وحارس ليغانيس عن التعامل معها (63).

وصعد اتلتيك بلباو الى المركز الخامس موقتا بفوزه على غرناطة بهدفين سجلهما راوول غارسيا (41 من ركلة جزاء) ويوري برشيش (83).

وحقق خيتافي فوزا صريحا على ليفانتي برباعية نظيفة جاءت جميعها في الشوط الثاني وحملت تواقيع اربعة لاعبين مختلفين هم لياندرو كابريرا (54) وخورخي مولينا (60 من ركلة جزاء) وانخل رودريغيز (67) وديفيد تيمور (78).

وسقط اسبانيول على ملعبه امام اوساسونا 2-4. سجل للفائز روبن غارسيا (46) وايزيكييل افيا (49) ويون مونكايولا (84) وروبرتو توريس (90 من ركلة جزاء)، وللخاسر مارك روكا (20) وجوناثان كاليري (90).