وسجل إشبيلية الهدفين في الشوط الثاني عبر مدافعه الأرجنتيني ماركوس أكونيا (55) وبالنيران الصديقة بفضل هيكتور بيليرين الذي حوّل الكرة عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (81).

وخاض بيتيس اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 45 بعد طرد لاعب وسطه الأرجنتيني غيدو رودريغيز.

وحقق رجال المدرب خولن لوبيتيغي فوزهم الثاني توالياً في الدوري، والرابع في المراحل الخمس الأخيرة مقابل تعادل واحد أمام مايوركا 1-1 في المرحلة الحادية عشرة.

وصار رصيد إشبيلية 27 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة عن ريال سوسييداد المتصدر، وبفارق الأهداف عن ريال مدريد الثاني، أما بيتيس فهو في المركز الخامس بـ 21 نقطة.

