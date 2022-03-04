واستعاد الفريق الأندلسي خدمات الجناح الفرنسي أنتوني مارسيال بعد شفائه من الإصابة، فيما من المتوقع أن يتواصل غياب فيرناندو ودييغو كارلوس إضافة إلى إيريك لاميلا، الذي عاد إلى التدريبات بشكل منفرد.

وسيعمل إشبيلية للحصول على النقاط الثلاث، ومواصلة مطارد المتصدر ريال مدريد، إذ تفصلهما ست نقاط.

وفي المقابل لا بديل لديبورتيفو ألافيس سوى الفوز أيضا، إذ يحتل الفريق المركز قبل الأخير ويبتعد بأربع نقاط عن منطقة الأمان، ولم يحقق الفريق سوى انتصار واحد فقط في آخر عشر مباريات.

مباراة ألافيس وإشبيلية - معلومات البث مباشر

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وستبث مباراة ألافيس وإشبيلية اليوم الجمعة على الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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