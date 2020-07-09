في المقابل، أخفق الفريق الباسكي ومُني بخسارته الثانية تواليا، عاجزا عن تخطي فالنسيا في المركز الثامن، ضمن الصراع على بطاقات التأهل الى الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".

وسجل بلباو الهدف الأول عندما مرر ميكيل فيسخا كرة بينية رائعة مرت بين ستة لاعبين إلى اندر كابا في الجهة اليمنى داخل المنطقة، سددها بيمناه في مرمى الحارس المغربي الدولي ياسين بونو المعار من جيرونا (29).

وانتظر الفريق الأندلسي حتى الدقيقة 69 للمعادلة عبر الأرجنتيني المخضرم ايفر بانيغا من ركلة حرة إلى يسار الحارس.

وفي غضون خمس دقائق، قلب إشبيلية تأخره إلى فوز ثمين هو الثالث تواليا في الليغا، برأسية من منير الحدادي بعد تمريرة حاسمة من المتألق بانيغا.

وفي الجولة عينها، تعادل إيبار السادس عشر مع ليغانيس وصيف القاع سلبا وفاز ريال مايوركا الثامن عشر على ليفانتي الثاني عشر بهدفين.

وتختتم المرحلة الجمعة بمباراتي ريال سوسييداد مع غرناطة، وريال مدريد المتصدر مع ألافيس حيث يأمل الفريق الملكي في استعادة فارق النقاط الأربع مع برشلونة حامل اللقب في آخر موسمين.