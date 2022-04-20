إشبيلية يعلن تمديد عقد الحارس المغربي بونو من قبل beIN SPORTS April 20, 2022 14:49 0:40 دقيقة أعلن نادي إشبيلية تمديد عقدِ حارس مرماه، المغربي ياسين بونو، إلى صيفِ عام 2025 قاطعًا الطريقَ على العديد من الأندية التي أرادت التعاقدَ مع حامي عرين النادي الأندلسي. تقارير إخبارية إشبيلية ياسين بونو -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة صلاح يتحدّث عن فوز ليفربول أمام الـ"يونايتد" 0:39 دقيقة فرض عقوبة مالية على إيرفينغ 0:40 دقيقة إشبيلية يعلن تمديد عقد الحارس المغربي بونو 2:42 دقيقة صلاح يعيد احتفالية الـ"يوغا" 1:44 دقيقة أتلتيكو مدريد من أجل تجاوز عقبة غرناطة 2:58 دقيقة باريس سان جيرمان من أجل تحقيق الفوز على أنجيه 2:54 دقيقة ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على أوساسونا 2:53 دقيقة قمّة لندنية خالصة بين تشيلسي وأرسنال 3:32 دقيقة الهلال يهزم استقلال ويحقّق العلامة الكاملة 2:47 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين الفيصلي وناساف