اقتنص إشبيلية فوزاً مثيراً من مضيفه ريال بيتيس حاسماً دربي الأندلس 2-1 يوم الأحد ضمن الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعاد إشبيلية إلى سكة الانتصارات عقب سقوطه في فخ التعادل بآخر مناسبتين في الليغا بفضل ثنائية الأرجنتيني أوكامبوس والهولندي لوك دي يونغ (13 و55) بينما سجّل لورين مورون هدف ريال بيتيس الوحيد (45).

ورفع إشبيلية رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع، لكنه يتخلف بفارق نقطة وحيدة فقط عن برشلونة المتصدر وريال مدريد الوصيف ويتعادل بالنقاط مع أتلتيكو مدريد الثالث، في الوقت الذي توقف به رصيد ريال بيتيس عند 13 نقطة في المركز السابع عشر.



