تعثّر إشبيلية بالتعادل أمام مضيفه أوساسونا 1-1 الأحد ضمن الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وصار رصيد إشبيلية 31 نقطة مبتعداً بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة المتصدر وريال مدريد الوصيف بفارق الأهداف، مع مباراة أقل للأخيرين.

وافتتح إشبيلية التسجيل مبكراً بفضل منير الحدادي (11) لكن الأرجنتيني أفيلا تمكن من التعديل في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول 45+2.

ولم يتمكن إشبيلية من اقتناص الفوز في الشوط الثاني بالرغم من النقص العددي لمنافسه إثر تلقي أوير للإنذار الأصفر الثاني وطرده (61).

وتوقفت انتصارات إشبيلية المتتالية في الليغا عند الرقم ثلاثة علماً أنّ آخر هزيمة له كانت أمام برشلونة تحديداً منذ قرابة شهرين برباعية نظيفة.