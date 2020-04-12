إسبانيا لا تزال تبحث عن موعد لاستئناف الدوري April 12, 2020 14:54 2:21 دقيقة لا يزال الحديث دائرا في أغلب الدول الأوروبية وفي مقدمتها إسبانيا عن موعد استئناف المسابقات بين أواخر مايو/آيار ومنتصف يونيو/حزيران. وتأمل السلطات الإسبانية في عودة الليغا مع صعوبة تحديد موعد معين في ظل استمرار تفشي وباء كورونا. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 2:17 دقيقة رياضيون من جنوب السودان تستضيفهم اليابان 0:38 دقيقة مونغانغي: أنصح أوباميانغ بالانتقال من آرسنال 0:41 دقيقة الوداد البيضاوي يطرح أقمصة خاصة للبيع 2:21 دقيقة إسبانيا لا تزال تبحث عن موعد لاستئناف الدوري 1:53 دقيقة تعادل إنتر وميلان في ديربي افتراضي 1:08 دقيقة ريال سوسييداد يستعدّ لاستئناف التدريبات 0:31 دقيقة بيراميدز يعلن عن ضم أحمد فتحي أحد أساطير الأهلي 2:16 دقيقة حمدو الهوني يدعو إلى الالتزام بالحجر الصحي 1:00 دقيقة تقارير: سوسييداد أول نادٍ إسباني سيستأنف تدريباته 0:37 دقيقة مارتينيز وبرشلونة: حرب المفاوضات بدأت مع إنتر