أقيمت المباراة على ملعب سانتياغو برنابيو معقل الفريق الملكي الذي تقدم في الدقيقة 42 عبر مهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور قبل أن يدرك أوساسونا التعادل في الدقيقة 51 عن طريق إنريكي غارسيا كيكي.

وفي الدقيقة 78 وصلت المباراة إلى قمة الإثارة عندما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لريال مدريد بعد العودة لتقنية الفيديو "VAR" ثم قام بطرد مدافع أوساسونا دافيد غارسيا.

وانبرى نجم الريال الأول وهدافه كريم بنزيمة لتنفيذ ركلة الجزاء إلا أنه سددها في العارضة ليستمر التعادل هو سيد الموقف.

وفشل ريال مدريد في استعادة الصدارة عقب إهداره أول نقطتين هذا الموسم، رافعاً رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف برشلونة.

من جانبه رفع أوساسونا رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس.

