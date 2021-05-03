البرغوث الذي سجل ثنائية أمس وقاد الكاتالونيين للفوز 3-2 وصل رصيده إلى 28 هدفاً في الدوري هذا الموسم، في صدارة ترتيب الهدافين.

وتفوق ميسي قائد برشلونة بهدف واحد على نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو في الموسم الحالي بالدوري الإيطالي بعدما سجل البرتغالي هدفين خلال فوز السيدة العجوز أودينيزي في وقت سابق من يوم أمس الأحد.

وأضاع ليو أمس ركلة جزاء تصدى لها حارس فالنسيا الحالي وبرشلونة سابقاً سيلسين، لكن الكرة عادت لميسي ووضعها في المرمى. وهذه المرة الأولى التي يضيع فيها البرغوث ركلة جزاء أمام نفس الخصم ذهاباً وإياباً.

وبحسب أوبتا ليونيل ميسي هو أول لاعب يسجل هدفًا من ركلة حرة ويضيع ركلة جزاء في مباراة واحدة بالدوري الإسباني خارج الديار منذ موسم 2003-2004.

وفي الدوريات الخمس الكبرى، لا يتفوق على ميسي سوى البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ بـ36 هدفاً.

ومن بين مجموع الكرات الثابتة المذهلة التي حققها ميسي، جاءت 39 من ركلاته الحرة في الليغا.

وكان مدرب برشلونة رونالد كومان متخصصًا في الركلات الحرة هو الآخر، لكنه غاب عن قيادة الفريق ضد فالنسيا بسبب العقوبة.

وقاد ألفريد شرودر مدرب هوفنهايم السابق ومساعد كومان الفريق، الفريق وذلك قبل مواجهة يوم السبت المقبل بين برشلونة والمتصدر الحالي أتليتكو ​​مدريد في كامب نو. إحدى أهم مواجهات البرسا هذا الموسم.

سيصعد برشلونة إلى صدارة الدوري الإسباني بفارق نقطة واحدة، لأكثر من 24 ساعة بقليل على الأقل، في حال فوزه بتلك المباراة.

أما في حال فاز ريال مدريد في اليوم التالي على إشبيلية أحد المنافسين على اللقب أيضاً فإن الملكي سوف يصعد للصدارة للمرة الثانية هذا الموسم فقط، وربما كانت هذه المرحلة مفتاح معرفة هوية حامل اللقب.