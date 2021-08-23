أنشيلوتي يعتبر أن فريقه لم يكن منضبطاً أمام ليفانتي من قبل beIN SPORTS August 23, 2021 14:54 1:03 دقيقة عقب مواجهة ريال مدريد مع ليفانتي التي انتهت بالتعادل 3-3 اعتبر كارلو أنشيلوتي أن فريقه لم يكن منضبطاً بالشكل الكافي خاصة مطلع الشوط الثاني، مشيدا في الآن ذاته بإمكانيات البرازيلي فينيسيوس جونيور. مقابلات ريال مدريد كارلو أنشيلوتي فينيسيوس جونيور -آخر الفيديوهات 0:33 دقيقة نور الشربيني تفوز بلقب بطولة بريطانيا للاسكواش 0:48 دقيقة ليفربول يرفض تحرير صلاح أمام أنغولا 0:38 دقيقة مانشستر سيتي يكرم أساطيره 0:40 دقيقة جوردي ألبا يوافق على تخفيض راتبه بنسبة 25 بالمائة 1:03 دقيقة أنشيلوتي يعتبر أن فريقه لم يكن منضبطاً 9:22 دقيقة رابطة الدوري الفرنسي تستدعي نيس ومارسيليا للتحقيق 0:33 دقيقة بايرن ميونيخ يحافظ على جوهرته كيميش حتى عام 2025 0:38 دقيقة الصربي رادونيتش إلى بنفيكا على سبيل الإعارة 0:44 دقيقة ليون يعلن اتفاقه مع السويسري شاكيري 0:45 دقيقة زفيريف بطلاً لدورة سينسيناتي