أنشيلوتي يتحدث عن سر تطور أداء فينيسيوس من قبل beIN SPORTS September 12, 2021 23:55 1:55 دقيقة أشاد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بما قام به كريم بنزيمة عند مواجهة سلتا فيغو مشيراً إلى أن فينيسيوس يملك مهارات رائعة وهذا ما جعله يتميز في الآونة الأخيرة. مقابلات الدوري الإسباني كارلو أنشيلوتي كريم بنزيمة فينيسيوس جونيور -آخر الفيديوهات 8:46 دقيقة مدفيديف يتوج بلقب بطولة أميركا المفتوحة للتنس 1:55 دقيقة أنشيلوتي يتحدث عن سر تطور أداء فينيسيوس 1:35 دقيقة محمد صلاح: "أنا فخور جداً بما حققته" 1:52 دقيقة المنتخب المصري يخسر من منتخب الاتحاد الروسي 1:47 دقيقة السد يستهل حملة الدفاع عن لقبه بفوز أمام السيلية 4:33 دقيقة ليون يحقق فوزه الثاني توالياً 2:02 دقيقة بنزيمة: إنها ليلة استثنائية 0:41 دقيقة بنزيمة يقود ريال مدريد للفوز على سلتا فيغو 0:49 دقيقة ستوسور وزهانغ تتوجان بلقب زوجي السيدات 1:59 دقيقة كلوب متأثراً يتحدث عن إصابة إليوت