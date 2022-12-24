أندية الدوري الإسباني تتأهب لاستكمال المسابقة من قبل beIN SPORTS December 24, 2022 19:49 2:31 دقيقة في ظُرُوف متباينة، تعود أندية الدوري الإسباني إلى التنافُس من جديد بعد التوقُفِ للمشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022™. هذا التقرير يسلط الضوءَ على آخر تحضيرات الأندية. تقارير إخبارية الدوري الإسباني -آخر الفيديوهات 0:40 دقيقة تقارير تؤكد اقتراب سواريز من الانتقال لغريميو 3:54 دقيقة الدوري الفرنسي يعود على وقع مواجهات منتظرة 3:35 دقيقة عجلة الدوري الإنكليزي تعود إلى الدوران 2:31 دقيقة أندية الدوري الإسباني تتأهب لاستكمال المسابقة 0:45 دقيقة الركراكي مرشح لجائزة أفضل مدرب عن عام 2022 0:52 دقيقة خليجي 25: إطلاق عملية بيع تذاكر المباريات 0:42 دقيقة إنفانتينو يثني على مشاركة المغرب في كأس العالم 0:25 دقيقة آخر تطوراتِ الحالة الصحية لبيليه 2:41 دقيقة تقارير: نابولي يقدم عرضاً لضم أوناحي من أنجيه 1:16 دقيقة فيفا: كأس العالم FIFA قطر 2022™ لم تخيب الظن