وتقدم فيدال بشكوى على برشلونة عبر محاميه للمطالبة بمبلغ قدره 2.4 مليون يورو يستحقها كحوافز بحسب العقد المبرم بينه وبين بطل الدوري الإسباني.

وأكّد فيدال صحة هذه الإدعاءات مشيراً إلى عدم رغبته في الخوض بها تفصيلياً في الوقت الذي يعتقد به برشلونة أنّ هناك خطأ في تفسير بنود العقد.

ونشأت الأزمة بعد أيام فقط من تحدث العديد من المصادر عن اقتراب فيدال من الانتقال إلى إنتر واتفاقه رسمياً مع الفريق الذي يسعى جاهداً لخطف لقب الدوري الإيطالي من يوفنتوس.

ورفض فيدال المتواجد في تشيلي الخوض في مسألة انتقاله مشيراً إلى أنّه في إجازة حالياً وأنّه سيرى ما سيحدث عند عودته إلى برشلونة.

ولم يعتمد فالفيردي كثيراً على فيدال هذا الموسم وقد خرجت تقارير يوم أمس الجمعة لتقول إنّ "المحارب" اتفق مع إنتر وبقي اتفاق الناديين على قيمة الصفقة.