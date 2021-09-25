أزمة النتائج في برشلونة...قد تعجل برحيل كومان من قبل beIN SPORTS September 25, 2021 11:56 2:12 دقيقة يعيش نادي برشلونة إذن أزمة خانقة انعكست على نتائج الفريق في مستهل الموسم، البداية السيئة للفريق الكتالوني محليّا وقارياً قد تعجل برحيل المدرب الهولندي رونالد كومان خلال الأيام القليلة المقبلة. تقارير إخبارية رونالد كومان برشلونة -آخر الفيديوهات 2:52 دقيقة سان جيرمان ينشد الانتصار الثامن توالياً 0:30 دقيقة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي - التغطية الخاصة 1:36 دقيقة 8 لاعبين من الدوري الإنكليزي في منتخب البرازيل 2:12 دقيقة أزمة النتائج في برشلونة...قد تعجل برحيل كومان 2:42 دقيقة جواهر براقة قدمتها البرتغال للفرق الإنكليزية 3:28 دقيقة مباراة ريال مدريد وفياريال - التغطية الخاصة 0:46 دقيقة منتخب مالي للسيدات في النهائي 2:12 دقيقة المنتخب البرتغالي يبلغ ربع النهائي 12:13 دقيقة شمايكل يؤيّد فكرة إقامة بطولة كأس العالم كلّ عامين 0:23 دقيقة شفيونتك تبلغ نصف نهائي بطولة أوسترافا