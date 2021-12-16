وكشف النادي الملكي أن الويلزي غاريث بايل وماركو أسينسيو والبرازيلي رودريغو والحارس الأوكراني أندريي لومين انضموا إلى قامة المصابين، فيما جاءت نتيجة الإيطالي دافيدي أنشيلوتي أحد أعضاء الطاقم التدريبي ونجل المدرب كارلو، إيجابية أيضاً.

واتخذ ريال أقصى الاجراءات الاحترازية والصحيّة بهدف السيطرة على تفشي الفيروس في صفوفه، وذلك قبل ثلاثة أيام من استضافته لنادي قادش ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة الأحد.

ولم تقتصر الإصابات في فريق ريال لكرة القدم، بل جاءت نتيجة اختبار بابلو لاسو مدرب فريق كرة السلة إيجابية الاثنين، إلى جانب اللاعب الفرنسي الدولي توماس هورتيل، ما دفع نادي العاصمة للتعهد بإجراء فحوصات للاعبي ومديري الأقسام الرياضية الأخرى في النادي.

وأعلن ريال الأربعاء رصد حالتين إيجابيتين هما مودريتش ومارسيلو، فيما جاءت نتائج بقية الاختبارات سلبية.

وكشفت الاختبارات التي أجريت صباح الخميس عن خمس نتائج إيجابية (4 لاعبين وإداري)، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات الإيجابية داخل فريق كرة القدم المحترف إلى سبع.

وطمأن البرازيلي مارسيلو محبيه، فنشر على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قال فيه "شكرًا لكم على رسائلكم. أنا بخير وعائلتي أيضًا، وآمل في أن أتمكن من الخروج (من هذه الحالة) في أسرع وقت ممكن".