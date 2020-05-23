أدوريز لا يريد أي نوع من التكريم ! May 23, 2020 13:52 3:21 دقيقة أكد مهاجم أتلتيك بلباو المعتزل أريتس أدوريز أنه لا يريد أي نوع من التكريم أو الثناء أو نصباً تذكارياً أمام ملعب الفريق. -آخر الفيديوهات 2:13 دقيقة هل يثأر بايرن ميونيخ من منافسه وضيفه الشرس؟ 1:11 دقيقة نوير يكشف عن أهدافه عقب التمديد مع بايرن 3:31 دقيقة هرتا برلين يحسم دربي العاصمة برباعية كاسحة 0:58 دقيقة خطر الإلغاء يلاحق أولمبياد طوكيو مجدداً 0:50 دقيقة رابطة البريميرليغ تطلب من الأندية العودة للتدريبات 13:45 دقيقة لقاء يجريه محمد كيدان مع سيمون رولفس 12:54 دقيقة مدرب برشلونة يحلم بتدريب نيمار ويشيد بميسي مجدداً 18:00 دقيقة لقاء مباشر يجريه محمد كيدان مع الكابتن عدنان حمد 0:49 دقيقة مانشيني "محتار" بشأن إمكانية عودة الـ"كالشيو" 0:32 دقيقة وولفرهامبتون يعاود تدريباته الجماعية