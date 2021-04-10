أجواء الكلاسيكو وأبرز ما كتبته الصحف من قبل beIN SPORTS April 10, 2021 15:25 6:01 دقيقة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة يتصدر عناوين الصحف الإسبانية اليوم...وهو حديث الساعة بين عشاق كرة القدم حول العالم. تقارير إخبارية الكلاسيكو ريال مدريد برشلونة -آخر الفيديوهات 0:59 دقيقة ماذا قال ميندييتا عن الـ"كلاسيكو" ؟ 6:01 دقيقة أجواء الكلاسيكو وأبرز ما كتبته الصحف 1:33 دقيقة كارومبو: "الكلاسيكو سيُلعب على جزئيات صغيرة" 2:44 دقيقة مباراة الترجي ومولودية الجزائر - التغطية الخاصة 3:44 دقيقة مباراة ريال مدريد وبرشلونة - التغطية الخاصة 2:44 دقيقة مولودية الجزائر لتأمين عبوره من أرض الترجي 0:59 دقيقة بيدري يتحدث عن الكلاسيكو 1:16 دقيقة NBA: دنفر مستمر في مسيرة الانتصارات 0:29 دقيقة دورة تشارلستون: أنس جابر تواصل التألق وبارتي تغادر 3:11 دقيقة ليل يحافظ على الصدارة بفوز ثمين على ميتز