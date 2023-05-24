وتقدم أتلبتيكو عبر ساوول نيغيس (21) والفرنسي أنطوان غريزمان (44) والبلجيكي يانيك كاراسكو، قبل أن يقلب إسبانيول الطاولة على ضيفه بتسجيله ثلاثة أهداف في الشوط الثاني للمكسيكي سيزار مونتيس (64) وخوسيلو (76 من ركلة جزاء) والبرازيلي فينيسيوس سوزا (79).

وبات فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني في المرتبة الثالثة برصيد 73 نقطة.

فيما خطف إسبانيول وصيف القاع نقطة ثمينة في صراعه للبقاء حيث رفع رصيده إلى 35 نقطة قبل مرحلتين من النهاية.

وخسر ريال بيتيس السادس أمام ضيفه خيتافي 1-صفر، سجله الباراغوياني عمر ألديريتي (69).