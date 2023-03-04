وسجل كل من الهولندي ممفيس ديباي (23 و26) والفرنسي أنطوان غريزمان (53) والبلجيكي يانيك كاراسكو (69) وألفارو موراتا (76 و90+2) أهداف أصحاب الأرض فيما دوّن الدولي المغربي يوسف النصيري هدف الفريق الأندلسي الوحيد في الدقيقة 39.

وشهدت المباراة خروج الدولي السنغالي باب غايي، لاعب إشبيلية، من المباراة في الدقيقة 81 بعد جمعه لإنذارين.

وقبل بداية المباراة، تم تكريم المدرب الأرجنتيني لفريق العاصمة دييغو سيميوني الذي وصل لـ613 مباراة مع أتليتيكو.

ويحتل أتليتيكو مدريد المركز الثالث بـ45 نقطة فيما يأتي إشبيلية في المركز 16 مؤقتاً بـ25 نقطة.

وفي باقي المواجهات، فاز فياريال على مضيفه ألميريا 2-صفر وإلتشي على مضيفه ريال مايوركا 1-صفر.