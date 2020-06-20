ويدين أتلتيك بيلباو بفوزه إلى مدافعه إينيغو مارتينيز الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة السابعة.

وحرم سيرجيو كاناليس فريقه ريال بيتيس من إدراك التعادل بإهداره ركلة جزاء في الدقيقة 86 بعدما سدد الكرة فوق العارضة.

واستغل أتلتيك بيلباو خسارة غرناطة أمام ضيفه فياريال صفر-1 الجمعة في افتتاح المرحلة، وانتزع منه المركز التاسع بعدما رفع رصيده إلى 42 نقطة بفارق الأهداف عن الفريق الأندلسي والمواجهات المباشرة (فاز عليه 2-صفر ذهاباً وسيلتقيان في غرناطة في المرحلة الأخيرة)، فيما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 34 نقطة في المركز الرابع عشر.