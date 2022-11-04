رفاق إينياكي ويليامز يبحثون عن الفوز الثاني توالياً والذي سيرفع رصيدهم إلى النقطة الرابعة والعشرين فيما يتطلع جيرونا والذي فرض التعادل على حامل اللقب ريال مدريد في الجولة الماضية للابتعاد عن مناطق خطر الهبوط.

