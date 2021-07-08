جدّد المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني عقده مع ناديه أتلتيكو مدريد بطل إسبانيا الموسم الفائت حتى عام 2024، بحسب ما أعلن نادي العاصمة الخميس.

وجاء في بيان صادر عن أتلتيكو مدريد نشره في موقعه الرسمي "جدّد دييغو بابلو سيميوني والجهاز الفني عقودهم مع روخيبلانكوس حتى 30 حزيران/يونيو 2024".

وأضاف "مع تجديد هذا العقد، نواصل مشروعنا المثير مع هذا المدرب الرائع. إنها أنباء رائعة لعائلة أتلتيكو مدريد".

وتابع أن الأرجنتيني "هو المدرب الذي أدار الفريق في الليغا لأكثر عدد من المواسم المتتالية والمدرب الأكثر تتويجاً في تاريخ النادي".

إعلان التمديد جاء بعد قيادة سيميوني (51 عاماً) الفريق للتتويج بلقب الليغا للمرة الثانية تحت إشرافه، بعد صراع كبير مع قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة.

وبهذا التمديد سيكمل الأرجنتيني رحلة تدريبه للأتليتي التي بدأت عام 2011، وحقق فيها العديد من الألقاب، فبالإضافة للقبي الدوري، توّج سيميوني مع الفريق بلقب الدوري الأوروبي مرتين وكذلك بكأس ملك إسبانيا مرة، والسوبر الأوروبي مرتين، فضلاً عن حلوله وصيفاً في دوري أبطال أوروبا في مناسبتين.