وسجّل البديل فيتولو هدف اللقاء الوحيد من ضربة رأس (81) بعد أن وجد رجال الأرجنتيني دييغو سيميوني معاناة كبيرة أمام منافسهم العنيد والذي يريد ضمان البقاء في الدوري الإسباني مبكراً.

ولم يخسر أتلتيكو مدريد منذ بداية شباط/فبراير الفائت عندما حسم جاره ريال ديربي العاصمة مدريد 1-0 وتخلّل ذلك فترة توقف استمرت لقرابة ثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

وصار رصيد أتلتيكو مدريد 52 نقطة في المركز الثالث متساوياً مع إشبيلية الرابع بالنقاط مع فارق الأهداف للفريق الأول.

وهذا الفوز الثاني توالياً لأتلتيكو في الليغا عقب ثلاثة تعادلات وهو الثالث عشر هذا الموسم مقابل ذات العدد من التعادلات كأكثر فريقٍ سقوطاً بفخ التعادل في المسابقة.

وابتعد أتلتيكو مدريد قليلاً عن منافسيه على بطاقة الأبطال موسعاً الفارق مع خيتافي إلى أربع نقاط ومع ريال سوسييداد إلى خمس لكن الأخير سيلعب مع ريال مدريد في قمة منتظرة الأحد، بينما تجمّد رصيد بلد الوليد عند 33 نقطة في المركز الخامس عشر.