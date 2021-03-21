وأحرز لويس سواريز هدف الفوز الغالي لأتلتيكو في الدقيقة 54 من زمن المباراة التي شهدت قمة الإثارة عندما كاد ألافيس أن يتعادل بعد أن احتسبت له ركلة جزاء انبرى لها خوسي لويس سامارتين في الدقيقة 86 إلا أن حارس أتلتيكو العملاق يان أوبلاك تمكن من التصدي لها باقتدار مانحاً فريقه ثلاث نقاط هامة في صراع الصدارة.

وعزز فريق العاصمة الإسبانية موقعه في الصدارة بذلك برصيد 66 نقطة فيما تجمد رصيد ألافيس عند 23 نقطة في المركز قبل الأخير.

وضمن مواجهات اليوم فاز فياريال على قادش بهدفين مقابل هدف فعزز فريق الغواصات الصفراء موقعه في المركز السابع برصيد 43 نقطة فيما بقي رصيد قادش عند 29 نقطة في المركز الخامس عشر.

من جانبه تغلب فريق فالنسيا على ضيفه غرناطة المتأهل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي، بهدفين مقابل هدف رافعاً لرصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني عشر بفارق ثلاث نقاط خلف غرناطة الثامن.