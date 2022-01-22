وأنهى الخفافيش الشوط الأول بالتقدم بهدف يونس موساح 25، وهوغو دورو 44.

وفي الشوط الثاني نجح أبناء المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني بتسجيل 3 أهداف؛ عبر البرازيلي ماثيوس كونها 64، الأرجنتيني أنخيل كوريا 90+1، ماريو هيرموسو 90+3.

وصار في رصيد أتلتيكو مدريد 36 نقطة في المركز الرابع، أما فالنسيا ففي المركز التاسع برصيد 29 نقطة.

وكاد أتلتيكو أن يتلقى خسارة جديدة عندما انتهى الوقت الأصلي من المباراة بتأخره امام فالنسيا 1-2، الا انّ هدفين في أول ثلاث دقائق من الوقت بدل عن الضائع قلبا المشهد رأسًا على عقب من كارثي الى احتفالي.

