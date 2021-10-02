ألحق فريق أتلتيكو مدريد الهزيمة الأولى بفريق برشلونة في الدوري الإسباني لكرة القدم، هذا الموسم، بعدما تغلب عليه 2-0 اليوم السبت في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ووقّع الفرنسي توما ليمار (23) والأوروغواياني لويس سواريز (44) هدفي الفريق الفائز.

ورفع أتلتيكو مدريد، حامل اللقب، رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف ريال مدريد الذي يواجه إسبانيول غدا الأحد.

فيما توقف رصيد برشلونة عند 12 نقطة في المركز التاسع، بفارق الأهداف خلف فالنسيا وأمام ريال بيتيس، صاحبي المركزين الثامن والعاشر.

وهذا هو الفوز الخامس لأتلتيكو مدريد في الدوري هذا الموسم مقابل خسارة مباراة والتعادل في مباراتين.

فيما أصبحت هذه هي الهزيمة الأولى لبرشلونة، الذي لديه مباراة مؤجلة، في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مثلها.

تفاصيل المواجهة

نهاية المباراة: أتلتيكو مدريد (2-0) برشلونة

غابت فرص التسجيل الجليّة عن الفترة الثانية ! يبدو أن الفريقين اكتفيا بالنتيجة الحاصلة إلى حد الآن.

الثنائي البلجيكي يانيك كاراسكو وماريو هيرموسو يتركان مكانيهما للبرازيليان رينان لودي وفيليبي (82).

التغييرات المتتالية من الجانبين ساهمت في تدنّي مستوى اللعب !

الهولندي لوك دي يونغ وريكارد بويغ يعوّضان أوسكار مينغويزا وغافي (75).

سيميوني يقحم الثنائي الفرنسي أنطوان غريزمان والأرجنتيني آنخل كوريا مكان كل من الأوروغواياني لويس سواريز والبرتغالي جواو فيليكس (72).

الدقيقة 71: فاتي يحاول مغالطة أوبلاك بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

الدقيقة 66: فيليكس يسدّد بقوّة وتير شتيغن يتصدّى دون مشاكل.

النجم الشاب أنسو فاتي ينضمّ لتشكيلة برشلونة بدلاً من زميله فيليب كوتينيو (64).

الدقيقة 60: مجهود رائع من اليافع غافي مرّر على إثره الكرة للبرازيلي كوتينيو الذي أساء استغلال موقعه المناسب للتسجيل وسدّد بين يدي حارس أتلتيكو أوبلاك.

الفريق الكاتالوني يحاول أن يحرم خصمه من الكرة لكنه عاجز عن صنع الفارق.

الفريقان يتبادلان الهجمات في بداية الشوط الثاني.

رونالدو كومان يقحم سيرجي روبرتو بدلاً عن نيكو غونزاليز بينما لعب دييغو سيميوني ورقة الإنكليزي كيران تريبيير الذي عوّض الأرجنتيني رودريغو دي بول (46).

بداية الشوط الثاني: أتلتيكو مدريد (2-0) برشلونة

أول هدف للويس سواريز أمام برشلونة في جميع المسابقات توما لومار يسجل هدفا ويصنع هدفا آخر في مباراة واحدة لأول مرة في الدوري الإسباني لويس سواريز سجل أمام جميع الفرق الـ31 التي واجهها في الدوري الإسباني

نهاية الشوط الأول: أتلتيكو مدريد (2-0) برشلونة

الدقيقة 44: لويس سواريز يضاعف النتيجة لمصلحة الروخيبلانكوس (2-0). أجاد الأوروغواياني التعامل مع الإمداد الرائع لرجل الشوط الأول الفرنسي توما ليمار فسدّد بقوّة في شباك تير شتيغن معلناً تعزيز تقدّم فريق العاصمة الإسبانية.

رغم تخلّفه بهدف ليمار برشلونة متفوّق على منافسه على مستوى الاستحواذ على الكرة وصناعة فرص التسجيل.

المباراة باتت مفتوحة على جميع الاحتمالات والتشويق سيّد الموقف.

الدقيقة 37: رأسية دي يونغ تخطئ المرمى !

الدقيقة 30: الهولندي ممفيس ديباي يمهدّ برأسه لمواطنه فرينكي دي يونغ الذي تباطأ أمام المرمى.

الدقيقة 28: سواريز ينفرد بحارس برشلونة تير شتيغن لكنه يفشل في استغلال الفرصة !

الدقيقة 27: البرازيلي كوتينيو كاد يعادل الكفّة للفريق الكاتالوني لكن تسديدته مرّت بجانب مرمى الحارس السلوفيني يان أوبلاك.

الدقيقة 23: الفرنسي توما ليمار يفتتح التسجيل لأتلتيكو مدريد (1-0). عمل رائع من البرتغالي جواو فيليكس مرّر على إثره الكرة للأوروغواياني لويس سواريز الذي أهدى إمداداً ذكياً للفرنسي صاحب التسديدة اليسارية القوية في شباك تير شتيغن.

الدقيقة 17: تسديدة البرتغالي جواو فيليكس القوية مرّت بجانب مرمى الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن.

برشلونة يكسب الثقة في قدراته شيئاً فشيئاً أمام الارتباك الذي طغى على أداء أصحاب الأرض.

سيناريو بداية القمّة الإسبانية جاء مخالفاً للتوقّعات، برشلونة أفضل إلى حدود الدقيقة 15 رغم غياب الفرص الحقيقية للتسجيل.

معركة حامية الوطيس في وسط الميدان !

أتلتيكو مدريد لا يجازف إلى حدود الدقيقة 10 ! هل هي خطّة مدروسة من المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني أم أن "الروخيبلانكوس" لا يزال يبحث عن توازنه ؟

الدقيقة 8: الفرنسي توما ليمار يهدّد مرمى تير شتيغن من خارج منطقة الجزاء.

برشلونة يبدأ المواجهة بقوّة، الفريق الكاتالوني يستحوذ على الكرة لإبعاد الخطر عن مرماه.

فترة جسّ نبض بين الفريقين.

صافرة البداية

الحكم الدولي الإسباني سيزار سوتو غرادو يدير القمّة المرتقبة.

ملعب "واندا ميتروبوليتانو" مسرحاً لقمّة أتلتيكو مدريد وضيفه برشلونة.

تشكيلة أتلتيكو مدريد

Your 𝗔𝘁𝗹𝗲𝘁𝗶 𝘀𝘁𝗮𝗿𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗫𝗜 to face FC Barcelona 👥 pic.twitter.com/yHlHlYunoV — Atlético de Madrid (@atletienglish) October 2, 2021

تشكيلة برشلونة