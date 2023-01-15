أتلتيكو مدريد يحل ضيفاً ثقيلاً على ألميريا من قبل beIN SPORTS January 15, 2023 10:20 3:04 دقيقة يسافر أتليتيكو مدريد إلى ألميريا بحثاً عن النّقاط الكاملة، عـَلّها تكون بداية لتعديلِ مَسار ناد يسعى لاستكمال الموسم باقتناص مركز مؤهّل لمنافسات ِ دوري الأبطال رغمَ افتقادِه خدماتِ جواو فيليش المعارِ إلى تشلسي. تقارير إخبارية الدوري الإسباني أتليتيكو مدريد -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة بينافيديس بطلاً لرالي داكار لفئة الدراجات 2:08 دقيقة العطية يعرب عن سعادته بالتتويج التاريخي 0:39 دقيقة خليجي 26 سيقام في الكويت نهاية عام 2024 2:52 دقيقة منافسة مرتقبة بين دجوكوفيتش ونادال في أستراليا 2:08 دقيقة فوز سادس توالياً لمتصدر المنطقة الشرقية سلتيكس 0:32 دقيقة المنتخب الفرنسي أول المتأهلين إلى الدور الرئيسي 1:14 دقيقة ريال وبرشلونة يختتمان تحضيراتهما لنهائي كأس السوبر 3:04 دقيقة أتلتيكو مدريد يحل ضيفاً ثقيلاً على ألميريا 3:04 دقيقة ناصر العطية يتوج بلقب رالي داكار للمرة الخامسة 1:25 دقيقة تشافي يريد كسر رقم أنشيلوتي اللافت